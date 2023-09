Pierre Notte, dont on connaît la détestation pour les faux-semblants et la moraline bien-pensante, trouve en Muriel Gaudin une remarquable alliée dans l’art du théâtre au vitriol ! Un spectacle décapant !

Admirable de patience est celui qui n’a pas envie de gifler Elsa dès les premières minutes du spectacle écrit par Muriel Gaudin ! Mère possessive et jalouse, femme castratrice terrifiant son mari et humiliant son amant (et vice-versa), hystérique logorrhéique ayant un avis sur tout et changeant de point de vue au gré de ses lubies, elle est un concentré de tout ce que le dépit et la mauvaise foi peuvent enfanter : un monstre. Prise d’un élan humanitaire comme d’aucuns se piquent de vouloir sauver les bêtes, elle décide d’héberger un jeune Malien sans papiers comme on irait chercher un chien dans un refuge. Son mari, son amant et sa fille se retrouvent sommés de devenir philanthropes, selon la manière dictée par Elsa. Comme elle, pas moins qu’elle, et surtout pas mieux qu’elle ! Murielle Gaudin interprète cette foldingue égocentrique et autoritaire avec une drôlerie et un abattage renversants : belle audace que celle d’oser endosser l’habit écarlate de ce brandon de discorde qui confond amour et récrimination.

Bombe éclairante

Autour d’elle, Fleur Fitoussi ou Chloé Ploton en alternance dans le rôle de Ninon, Benoit Giros dans celui de Christophe, Emmanuel Lemire en Julien, et Antoine Kobi ou Clyde Yeguete pour interpréter Malik, le jeune homme dont la présence sert de brevet de bonté à Elsa, avant qu’elle ne décide que lui non plus n’est pas à la hauteur de sa générosité. Pierre Notte fait virevolter les personnages de cette farce vipérine dans un décor mobile qui change en permanence de forme et d’aspect : avec Elsa, jamais de pause, jamais de répit ! Le musicien Clément Walker-Viry accompagne la dissection de la bonne conscience petite-bourgeoise, contribuant avec talent à scander les étapes de cette guignolade féroce et percutante. Accueillir l’autre chez soi est une aventure extraordinaire, à la condition qu’il sache demeurer humble, épluche les patates et ne se targue pas de sembler plus malin que son hôte. Ainsi va la charité, qui mesure ce qu’elle donne pour que le nécessiteux reste à sa place de faire-valoir. Des comédiens excellents, une mise en scène au cordeau, un texte hilarant et terrible : un spectacle caustique, mordant et une sacrée mise au point pour l’époque !

Catherine Robert