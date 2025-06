Le Théâtre du Centaure revient avec ses chevaux pour un nouveau tour de manège, toujours sensible et poétique. Entre chiens et loups est une ode au vivant et à la lisière, entre deux mondes.

Entre le jour et la nuit, entre l’humain et l’animal, entre le domestique et le naturel, dans le clair-obscur du chapiteau, les centaures sont là. Métaphores du lien, du dialogue entre la part humaine et la part sauvage, ils montrent par les corps et par le mouvement ce que peut être la réconciliation du vivant avec lui-même. Cette quête de symbiose avec l’animal passe par les quatre chevaux en piste, avec lesquels dansent Camille et Manolo. Ce poème visuel et corporel est soutenu par la musique délicate de la pianiste Agathe Di Piro, accompagnée au chant par Walid Ben Selim. Devant tant de grâce et de complicité, on se prend à se dire que l’humanité n’a rien compris, tant cette élégante hybridation à laquelle nous assistons semble évidente. À l’aube de l’anthropocène, n’est-il pas temps de s’unir au vivant plutôt que de l’exploiter ?

Mathieu Dochtermann