Où est la spiritualité ? La force du rituel ? Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre avec Mathilde Bonicel croisent les pratiques funéraires et somatiques pour faire naître un objet poétique.

On connaît Mortal Combat, mais pas encore Mortal Soma. Une pièce qui intime « Prenez le deuil à bras le corps ». Mais comment ? C’est lors de la mise en bière d’une amie que Bastien Lefèvre a une image qui lui traverse l’esprit : il se revoit allongé sur son tapis de yoga lors de ses premiers cours… Cette création est une tentative pour comprendre ce curieux rapprochement. L’ambiance obséquieuse ? Le silence trop pesant ? L’impression de fausseté ? Ou bien juste une pensée parasite ? Avec Clémentine Maubon, avec laquelle le chorégraphe dirige La Grive, les voilà qui rencontrent tout le marché funéraire, diacre, thanatopracteur et pompes funèbres, ainsi que des professeurs de yoga de toutes sortes, le Hatha yoga, le Ashtanga yoga, le Vinyasa, le Kundalini, le zen, ou encore l’aéro yoga… Mais aussi l’accro yoga, le goat yoga en compagnie de chats ou de chèvres, ou bien encore l’Adidas yoga… Avec l’envie de réinsuffler un peu de vie dans ces rites mortuaires, un peu de folie et beaucoup de poésie.

Agnès Izrine