Dans l’adaptation conçue par Stéphanie Slimani, le comédien et danseur Killian Chapput livre une version puissante et resserrée du chef d’œuvre de Franz Kafka, La Métamorphose.

Pour l’artiste aux facettes multiples qu’est Stéphanie Slimani, La Métamorphose écrite par Franz Kafka en 1915 offre une formidable matière d’exploration. En confiant au comédien et danseur Killian Chapput le rôle de Gregor Samsa, représentant de commerce qui se réveille un matin transformé en monstrueux insecte, elle nous invite à un voyage sensoriel au sein de la célèbre nouvelle. Dans une scénographie dépouillée, faite d’un simple lit et de quelques accessoires, l’interprète se livre seul à une partition animale, organique, accompagnée d’une création sonore réalisée par Benoît Olive alias Mouton enragé. Une voix féminine enregistrée se fait relai entre la bête et le spectateur. Telle une entomologiste, elle nous guide dans notre observation au plus près de l’évolution du monstre qui interroge selon la metteure en scène « l’aliénation au travail, l’enfermement, l’altérité et l’animalité chez l’homme ».

Anaïs Heluin