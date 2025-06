Basés à Bruxelles, les jeunes chorégraphes Zoé Lakhnati et Per-Anders Kraudy Solli s’unissent pour un premier duo en commun attirant.

Zoé Lakhnati et Per-Anders Kraudy Solli se sont rencontrés dans la célèbre école d’Anne Teresa De Keersmaeker P.A.R.T.S. dont ils sont sortis diplômés en 2022. Collaborant chacun de leur côté comme interprètes ou assistants de divers chorégraphes, ils se retrouvent pour créer un premier duo en commun : Where the fuck am I ?

Le corps et la voix comme des containers de mémoire

Sur un tapis violet comme une large tâche d’encre, les deux compères explorent différentes incarnations à travers la voix et le mouvement. « Un singe, un robot, Michael Jackson, un tableau de Raphaël ou Fifi Brindacier, la danse et le son canalisent des archives personnelles et pop-culturelles. » Dans un flux incessant de représentations un être multi-référentiel se crée, fait des symboles et des vestiges qui le traversent et le construisent.

Delphine Baffour