Acordo magico, c’est le titre du programme qui réunit les deux guitaristes virtuoses Yamandu Costa et Thibault Cauvin.

Dans les cordes, sensibles et subtiles, c’est bien là que devrait se jouer ce duo, qui réunit deux guitaristes d’exception. Disciple d’un père guitariste, héritier de la tradition classique, le Français Thibault Cauvin a su s’imposer à la force de son poignet, fort d’un doigté gracile qui lui permet de dépasser les simples pirouettes pyrotechniques. Il en va de même pour le Brésilien Yamandu Costa, adepte de la sept-cordes et fort en thème grandi dans le choro, qui avec les années s’est peu à peu exonéré des prouesses pour toucher cœur et âme, élaborant une profonde connexion avec les racines de la musique de son pays. C’est sur cette base qu’ils instruisent un dialogue qui valorise la patine du temps plus que l’épatant.

Jacques Denis