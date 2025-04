Le guitariste Philippe Mouratoglou fête la sortie de son nouvel album avec ses deux fidèles complices, Ramón López et Bruno Chevillon.

La première fois qu’on l’a écouté, c’était lors de Steady Rollin’ Man, une étonnante relecture quasi folk du blues de Robert Johnson avec Jean-Marc Foltz et Bruno Chevillon. Depuis, on l’a apprécié tout autant en solo que dans des formules du genre réduites, comme pour son duo avec Pedro Soler, un chœur à cordes des plus subtiles autour notamment du compositeur Isaac Albéniz. Revoilà donc Philippe Mouratoglou, esthète de la guitare pas si classique, plutôt orienté oblique, avec Nautiles, un projet basé sur des compositions originales où il entend unir « harmonieusement l’aérien et le tellurique ». Pour y parvenir il peut compter sur le soutien de Ramón López et Bruno Chevillon, soit une paire de rythmiciens rompus tout autant aux figures abstraites qu’aux grooves les plus charnels.

Jacques Denis