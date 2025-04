Le batteur américain E. J. Strickland présente un trio de haut vol avec la star anglaise du sax Soweto Kinch et le bassiste Reggie Washington.

Batteur qui a souvent fait la paire avec son jumeau saxophoniste Marcus, E. J. Strickland cultive également des projets en solo, dont ce groupe constitue, sur le papier, une excitante promesse. Celui qui fut le sideman notamment de Ravi Coltrane se présente à la tête d’un power trio formé avec le bassiste Reggie Washington (RH Factor, entre autres) et le saxophoniste anglais Soweto Kinch, dont l’apparition sur la scène anglaise au début des années 2010 a constitué l’un des premiers signes de la déferlante du jazz made in UK que l’on sait. Entre jazz post-coltranien, plaisir du groove et vibe hip-hop, un tel trio a de quoi titiller notre curiosité.

Vincent Bessières