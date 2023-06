D’inspiration autobiographique, ce seul en scène parle de non-dits et de résilience. Interprète de sa propre douleur enfantine, sur laquelle il est parvenu à mettre des mots à l’âge adulte, Miguel-Ange Sarmiento livre un spectacle d’une poignante sincérité.

Avec ce texte très intime, le comédien revient sur cet événement tragique qui, en 1971, fait basculer son existence et celle de ces parents, émigrés espagnols fuyant le franquisme. Quand son frère aîné perd la vie de façon accidentelle dans ce village typique du Haut-Var où ils se sont établis, l’auteur a deux ans. « Cinquante ans avaient passé depuis sa disparition, et j’ai été alors pris d’une envie irrépressible de sortir du silence, de faire sauter cette chape de plomb de non-dits, d’écrire » avoue-t-il. L’ambition de porter ce texte sur les planches est survenue, suggérée par le cercle amical et encouragée par l’entourage professionnel. Du chanteur et comédien, Miguel-Ange Sarmiento, Mon petit grand frère fait donc un auteur cathartique, qui trouve les mots qui lui ont fait défaut enfant pour dire l’état de sidération dans lequel sa famille a plongé à cette date fatidique, et dont ses parents ne se relèveront jamais, murés dans le silence. État de sidération, que ce « bon garçon », ce « garçon raisonnable », « responsable », vivant dans l’inquiétude de ne pas inquiéter sa mère, prisonnier d’une culpabilité rampante, ne dépassera lui-même qu’en devenant artiste.

Un décor évocateur

La mise en scène minimaliste signée par Rémi Cotta, lequel n’en est pas à sa première collaboration avec Miguel-Ange Sarmiento, joue d’évocations symboliques. Une marelle imaginaire que la geste du comédien fait exister lance le propos. Le décor fonctionne par touches fantomatiques : une chaise haute, celle sur laquelle l’auteur se souvient être perché – et oublié – quand la nouvelle est tombée, quand le corps sans vie a été ramené, un tulle de voile noir aux multiples pouvoirs d’évocation, quelques jouets en bois, une poupée, une peluche. Dans cet environnement métaphorique, le surgissement du réel ménage ses effets, d’ordre photographique. L’univers sonore du seul en scène, conçu par le comédien lui-même, emprunte aux grands hits des années soixante-dix, titres incontournables qui se sont imposés à lui dans la vivacité du souvenir ressuscité par l’écriture. Quant à l’interprétation elle-même, poignante, elle touche par son engagement et sa sincérité.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens