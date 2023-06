Aux côtés de Fanny Corbasson, Gilles Droulez adapte, joue et met en scène le roman de Marie-Sabine Roger au Théâtre Le Cabestan. Quand Marguerite rencontre Germain…

Vous connaissez peut-être cette histoire pour l’avoir vue sur grand écran, interprétée par Gisèle Casadesus et Gérard Depardieu dans un film de Jean Becker (sorti en 2010). Aujourd’hui portée au théâtre, La Tête en friche éclaire la relation qui se noue entre une vieille dame et un jardinier quinquagénaire malmené par la vie. Marguerite est passionnée de littérature. Germain est quasi illettré. Ces deux êtres se rencontrent sur un banc public. Une amitié naît. Elle ouvre à Germain des horizons insoupçonnés : ceux « de l’imaginaire et des mots qui grandissent ». « C’est une balade dans ce que notre humanité a de meilleur, et c’est ce que nous voulons transmettre, une petite part de bienveillance », affirment Fanny Corbasson et Gilles Drouez, les deux interprètes du spectacle. Une balade teintée d’un humour doux-amer qui rend hommage à l’amitié et au plaisir de la lecture.

Manuel Piolat Soleymat