Mon Monolithe par Moone

De la Côte d’Opale à la Nouvelle Calédonie, de Lille au Vanuatu, Moone imprègne ses textes et ses compositions d’errances atmosphériques, de contrastes sciemment entretenus.

Moone a fait ses gammes dans un groupe de métal, a tâté de la batterie, de la harpe, de la guitare et des machines, grattant parfois un ukulélé, plus récemment un bouzouki, avec la voix en fil conducteur. Elle revient pour la troisième fois au Festival d’Avignon avec une nouvelle création musicale, en duo avec Patrick Cereghetti à la contrebasse et à la basse électrique. Un retour à ses sources électroniques, avec des sonorités nappées de synthétiseurs que la musicienne affectionne autant que les instruments acoustiques. « Ce qui m’intéresse le plus, que ce soit avec ma voix ou des instruments, quels qu’ils soient, est la création d’univers sonores, comme un décor planté autour d’un texte, comme s’il s’agissait d’illustration… ». Dans un style qui hésite entre le sobre et le baroque, Moone se hasarde à une variété rock aux vibrations synthétiques et vocales.

Vanessa Fara