Cheb de Filipe Lourenço

Le chorégraphe passionné des traditions musicales et dansées du Maghreb déploie un quatuor qui explore musiques traditionnelles et actuelles, où le geste naît de la finesse de l’écoute.

Féru des chants et danses du Maghreb, Filipe Lourenço faisait sonner dans Gouâl l’ardent allaoui, une tradition réservée aux hommes, qui a émergé sur le Rif entre Le Maroc et L’Algérie. Ce rituel où se déplient avec spontanéité des récits martiaux à coup de rythmes frénétiques pour souder la communauté, a inspiré six interprètes qui exploraient en voix et danse cette pratique intense qui soude la communauté. Cheb s’inscrit dans la continuité de cette précédente pièce, mais cette fois-ci c’est la musique qui initie le mouvement, grâce à une écoute attentive des interprètes. Portée par un quatuor de deux danseurs et deux musiciens, la pièce crée des ponts entre musiques traditionnelles du Maghreb et musiques actuelles populaires.

Belinda Mathieu