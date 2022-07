DUO de Cheng-Hsueh Sun, portés acrobatiques et acro-danse tout en douceur et en beauté

À la Condition des Soies, le cirque taïwanais se décline en trois spectacles. Avec DUO, le 0471 Acro Physical Theatre offre un regard sur le couple d’une douceur inattendue. SUN Cheng-Hsueh et HSIA Ling démontrent combien un duo de portés acrobatiques et acro-danse peut prendre le temps d’aborder les affres de la vie de couple sans violence.

La salle carrée de la Condition des Soies permet de rentrer dans leur cocon d’intimité. Tout passe par le regard et le contact physique autour de cette table. Un homme, une femme, une table, deux chaises, une robe et une veste. D’une simplicité touchante, les deux acrobates rejouent les joies communes, les incompréhensions, la colère et la peur de la perte, la douceur et les retrouvailles. Le couple traverse ces tumultes en musique.

Tendresse insoupçonnée d’un duo d’acro-danse

Tout est là. La qualité technique et gestuelle est la première des choses à noter. L’un est un roc de douceur, l’autre est une danseuse des airs. Mais il faut aussi souligner la présence scénique de chacun, justes et précis dans leurs intentions. Sans paroles, tout est dit. On suit ce couple aux airs mélancoliques. Au croisement entre la danse et le théâtre physique, le 0471 Acro Physical Theatre apporte résolument une autre dynamique aux duos de portés acrobatiques.

Léa de Truchis de Varennes