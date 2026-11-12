Merci de votre collaboration

Coup de maître pour la première pièce de Lola Lafon, créée sur scène par Emmanuel Noblet ! Drôle, fine, intelligente, enlevée, remarquablement interprétée et mise en scène : la partition est à la fois brillant diagnostic et baume réparateur pour notre époque.

On pense évidemment à Sarraute et à son exploration des tropismes, ces émotions fugaces et ces malaises innommables qui se cachent sous l’apparente banalité des mots. Cinquante ans après la création de Pour un oui ou pour un non, il a fallu que tout change pour que rien ne change… Radicalisation des positions et des postures, évolution des rapports entre les genres, amitié devenue politique au point qu’on en vienne à la théoriser comme telle : le conflit de « ceux qui s’aiment » fait la tragédie, comme le disait déjà Aristote dans La Poétique. Mais si la pièce de Nathalie Sarraute s’achève sur une rupture irrémédiable, sans catharsis ni réconciliation apaisée, celle de Lola Lafon se termine avec des cœurs réaccordés, comme si, désormais, la tragédie planétaire faisait de l’amitié un havre à préserver absolument. Dans notre monde et notre époque en miettes, en sang et en quête de sens, la comédie légère rappelle – par la voix d’une hilarante « Airport Helper » interprétée avec brio par Elsa Guedj – que l’autre est à retrouver au-delà de l’écueil du narcissisme écorché. Il y a de la gravité sous le rire, de la morale sous la lucidité sociologique et un magnifique humanisme pour guider l’écriture au scalpel de Lola Lafon.

Encore des mots, toujours des maux

Quatre amis (Solal Bouloudnine, Servane Ducorps, Zita Hanrot et Eszter Tompa, tous brillants) passent la nuit dans un hall d’aéroport car une tempête, dit la voix (Olivia Jubin), fait rage. Dans ce huis clos en plein no man’s land, le ton monte à cause d’un incident anodin devenu cataclysme : une des valises, trop grande, a été refusée par l’hôtesse de l’air. Lola Lafon ausculte ce que l’amitié peut encore supporter quand les désaccords politiques, moraux ou intimes ne sont plus tenables. La petite bande de bobos sympathiques en vient à interroger son rapport au monde et aux autres. Chaque réplique est d’une acuité délicieuse, et le tableau des contradictions dans lesquelles se débattent ces personnages, plus attentifs aux mots qu’aux êtres, est criant de vérité. La mise en scène d’Emmanuel Noblet sert remarquablement le texte : l’alternance entre choralité et dialogues est d’une fluidité confondante. Racisme ordinaire, féminisme en recherche, classisme inconscient : tout est là des atermoiements des petits êtres médiocres que nous sommes, pas tout à fait à la hauteur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, que nous n’envisageons qu’en écolos de l’assiette, en libertaires de pacotille ou en libéraux pétris de mauvaise conscience, incapables de discerner la peste brune sous les oripeaux dont la modernité la pare. La leçon politique est brillante et ce spectacle est une parfaite réussite.

Catherine Robert