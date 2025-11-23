La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

Israel Galván présente « Sevillana Soltera en París »

Israel Galván présente « Sevillana Soltera en París » - Critique sortie Danse Paris Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
©Crédit : Ruiz Caro Israel Galván en sévillane célibataire
Crédit : Ruiz Caro Israel Galván en sévillane célibataire

Théâtre de la Ville Sarah Bernhardt
Chorégraphie Israel Galván

Publié le 23 novembre 2025 - N° 338

Autre surprise du temps fort du Théâtre de la Ville dédié à Israel Galván : cette création qui n’est autre qu’un hommage tout en décalages à la ville de Séville.

Séville occupe une grande place dans le parcours de l’artiste, puisqu’il y est né. Grandir dans la capitale espagnole du flamenco, bercé par deux parents eux-mêmes virtuoses du genre, participe de la construction du personnage ! Cette nouvelle pièce s’y plonge, mais la nostalgie s’arrête là où commencent tout l’humour et l’inventivité du chorégraphe. Aussi verrons-nous la fanfare charanga Los Sones, de celles qui animent les mariages et les fêtes andalouses, le clavecin de Benjamin Alard, des références à Benjamin Britten et ses chœurs d’enfants, et bien sûr, la danse et le chant emblématiques de la ville : la sevillana. Dans l’immense shaker de Galván, la sévillane est une femme célibataire (soletra), qui danse seule cette danse de couple, en la personne d’un homme que les codes n’impressionnent pas.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Sevillana Soltera en París
du vendredi 5 décembre 2025 au samedi 6 décembre 2025
Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
2 place du Châtelet, 75004 Paris

à 20h, le 7 à 15h. Tél. : 01 42 74 22 77.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44900abonnés
5233abonnés
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire