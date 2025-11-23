Israel Galván présente « Sevillana Soltera en París »

Autre surprise du temps fort du Théâtre de la Ville dédié à Israel Galván : cette création qui n’est autre qu’un hommage tout en décalages à la ville de Séville.

Séville occupe une grande place dans le parcours de l’artiste, puisqu’il y est né. Grandir dans la capitale espagnole du flamenco, bercé par deux parents eux-mêmes virtuoses du genre, participe de la construction du personnage ! Cette nouvelle pièce s’y plonge, mais la nostalgie s’arrête là où commencent tout l’humour et l’inventivité du chorégraphe. Aussi verrons-nous la fanfare charanga Los Sones, de celles qui animent les mariages et les fêtes andalouses, le clavecin de Benjamin Alard, des références à Benjamin Britten et ses chœurs d’enfants, et bien sûr, la danse et le chant emblématiques de la ville : la sevillana. Dans l’immense shaker de Galván, la sévillane est une femme célibataire (soletra), qui danse seule cette danse de couple, en la personne d’un homme que les codes n’impressionnent pas.

Nathalie Yokel