Michel Portal présente son dernier album à La Scala

Le clarinettiste Michel Portal présente la musique de son dernier album, fidèle aux valeurs qui ont forgé sa pâte.

Figure transversale de la musique, interprète de Mozart et de Brahms, Michel Portal est aussi l’un des pères tutélaires d’un jazz européen qui s’est inventé en creux de son modèle américain, dans un geste plaçant l’improvisation, les folklores et l’expérimentation au cœur de son propos. À 85 ans, le clarinettiste a publié un album réalisé en étroite collaboration avec le pianiste Bojan Z, fidèle compagnon de route depuis de nombreuses années. Ce premier opus depuis une décennie a rencontré un joli succès et prouvé que le nombre des années n’affectait en rien ni son goût du jeu ni son sens de la ritournelle. Bojan Z a pensé le casting résolument européen de ce groupe, qui réunit le tromboniste allemand Nils Wogram, le contrebassiste français Benoît Chevillon et le batteur belge Lander Gyselinck, et offre au clarinettiste les contrepoints et les collusions qui le poussent sur les chemins escarpés de l’improvisation.



Vincent Bessières