Laurent Bardainne apporte sa griffe avec le Tigre d’eau douce

Free soul et frissons au programme du groupe emmené par Laurent Bardainne.

Il aura fallu attendre qu’il ait passé la quarantaine pour que Laurent Bardainne signe un projet sous son seul nom. « Je me cachais derrière des groupes. Il faut assumer, enlever le vernis pour montrer qui on est », confiait-il lors de la parution de son premier album. Avec Tigre d’eau douce, le saxophoniste, qui s’illustra aux côtés de Camélia Jordana avec Lost, dans des trip électro chez Ed Banger, sans oublier Poni Hoax, combo dont il fut l’essentiel compositeur, et Limousine, road movie post-rock dont il demeure l’une des pierres angulaires, fait enfin entendre tout ce qui fonde la différence de son style : le jazz tendance free qu’il pratiqua voici vingt ans notamment aux Falaises, un squatt vers Pigalle qui abritait des expériences en tout genre. Il y ajoute un nécessaire brin de soul, de quoi adoucir sans affadir l’énergie d’une formule qui suinte.

Fédérer les énergies au-delà du jazz

Son deuxième album, Hymne au Soleil paru voici un an, a confirmé toute la pertinence du propos, parvenant à fédérer bien au-delà des seuls amateurs de jazz. « Cela rejoint le souhait que nous avions, mon label et moi : rendre plus populaire cette musique de qualité instrumentale, qu’elle soit accessible à un autre public, comme lorsque nous avions joué dans des concerts gratuits à La Gare devant un public plus jeune », assurait-il au printemps dernier. Une intention dans laquelle devrait tout autant se reconnaître le batteur Vincent Tortiller, dont le groupe Daïda est programmé en première partie, dans une esthétique là encore aux croisements de nombreuses musiques actuelles.



Propos recueillis par Jacques Denis