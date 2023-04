Mère de Wajdi Mouawad

Avec ce « cycle domestique », Wajdi Mouawad dessine une cartographie familiale profondément marquée par l’exil, par les héritages et les violences de l’Histoire. Après Seuls, concentré sur la figure du fils, puis Sœurs inspiré par la comédienne Annick Bergeron et par sa sœur Nayla Mouawad, il crée cette saison Mère, qui sera plus tard suivi de Père et Frères. Petit enfant de dix ans, Wajdi Mouawad a fui le Liban à cause de la guerre civile pour Paris d’abord puis le Québec. C’est donc intimement, dès l’enfance, qu’il connait le tragique et la fragilité de la vie, et c’est à partir d’éléments biographiques et de souvenirs plus ou moins conscients que l’auteur, metteur en scène et comédien crée ces fictions familiales douloureuses, sensibles, multiples, qui chacune envisage le vécu d’une manière singulière, depuis une position spécifique. Cette multiplicité d’angles répond à la volonté de Wajdi Mouwad de tendre « vers une compréhension plus universelle du sujet », de chercher à comprendre l’invisible, de comprendre ce qui est fondamentalement autre que soi.