My dinner with André, adaptation du film de Louis Malle

Fabrice Pierre, Nicolas Liautard et Magalie Nadaud adaptent au théâtre le film réalisé par Louis Malle en 1981. Le temps d’un repas cuisiné sur scène, les trois artistes dressent le portrait comique et sensible « de deux individus pris dans une société qu’ils ne comprennent plus ».

Au départ : un dîner bien réel, dans un restaurant de Manhattan, à New York, à la fin des années 1970, repas qui réunit les dramaturges André Gregory et Wallace Shawn. Cette rencontre donna lieu à un film, My dinner with André, réalisé par Louis Malle et écrit par les deux protagonistes, qui jouent leurs propres rôles à l’écran. Aujourd’hui, c’est le scénario de cette œuvre cinématographique que les membres de la Compagnie Robert de profil portent à la scène, au Théâtre Dunois, à travers une proposition théâtrale associant conversations sur le sens de la vie et élaboration d’un dîner, lui aussi réel, sous nos yeux.

L’amour, la mort, le théâtre…

« Sur le plateau, expliquent Nicolas Liautard, Magalie Nadaud et Fabrice Pierre, les personnages de Wallace et André sont accompagnés par un personnage de cheffe qui accueille, prend les commandes et prépare les plats en direct ». Des odeurs et des sons de cuisine se mêlent ainsi à des réflexions sur « l’endormissement des consciences, la transformation de l’humain en mécanique, la disparition de l’émerveillement, l’avènement d’un monde aberrant… » Ce diagnostic sur un monde qui dysfonctionne est aussi « un fantastique antidote au poison », affirment les trois artistes. Car My dinner with André s’engage pour « un théâtre qui nous reconnecte à la réalité, à nous-mêmes, qui nous [fait] vivre l’expérience charnelle et gastronomique de la pensée ».

Manuel Piolat Soleymat