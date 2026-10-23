Merci de votre collaboration

Emmanuel Noblet signe sa deuxième mise en scène avec l’autrice Lola Lafon en créant sa première pièce, commandée par le Théâtre du Rond-Point. Un huis clos dans un aéroport autour d’un groupe d’amis qui se désintègre après une altercation, devenue vaste dispute qui explore notre rapport à l’amitié et aux désaccords.

Emmanuel Noblet : Oui, parce qu’on choisit nos amis. On doit vivre en société avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais si même avec nos amis il n’y a plus ce commun accord, peut-être qu’on ne peut plus faire société. En partant d’un détail – une valise refusée par une hôtesse de l’air – , on parle de l’universel. Nous sommes dans une période où les algorithmes font qu’on est habitué à être entre gens qui pensent pareil. C’est bien aussi de ne pas penser pareil entre amis, et d’être recadré.

Comment se passe ce tandem avec Lola Lafon, autrice de la pièce ?

E.N. : C’est une très belle collaboration. Son obsession, ce sont les mots. Son texte est porteur d’un sous-texte irremplaçable. Elle sait ce qu’elle veut raconter sous chaque mot, là où nous, les metteurs en scène et comédiens, venons y mettre des intentions. J’ai l’impression de servir à accoucher un texte et une pensée, en traduisant en langage théâtral ce qui bouillonne dans ses mots.

Pourquoi avoir choisi d’ancrer la mise en scène dans un aéroport ?

E.N. : J’adore la métaphore qu’a choisie Lola Lafon : ils sont dans un endroit où il n’y a plus rien qui décolle. Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Se parler. Mon travail est beaucoup sur le rythme. C’est une discussion âpre, animée, où ils sont dans l’huile bouillante de leurs émotions. Et nous – le public –, on observe ça. Nous serons comme d’autres passagers en attente dans cet aéroport à l’arrêt.

« Les personnages sont dans un endroit où il n’y a plus rien qui décolle. Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Se parler. »

« Plus rien ne décolle » : est-ce vrai aussi pour le théâtre ?

E.N. : Actuellement, si le théâtre est un avion, on est en train de lui crever les pneus en termes de moyens. La culture est devenue une variable d’ajustement dans des budgets qui doivent faire des économies. Nous avons la chance d’avoir six acteurs sur scène, un décor. J’ai l’impression que c’est peut-être la dernière fois que je pourrai faire cela. Mais plus on coupe les moyens, plus les salles sont pleines. Je ne suis pas du tout désespéré sur l’avenir du théâtre. À l’heure de l’IA, quelqu’un en chair et en os qui pense et dit des mots écrits par un auteur, c’est irremplaçable.

Cette pièce est-elle politique ?

E.N. : Nous vivons une époque assez vertigineuse. On ne sait pas où on va. La pièce fait vivre ces débats houleux qu’on peut avoir entre amis, en évitant les clichés et les archétypes. Dans ces discussions, se révèlent tout un échiquier politique, des visions divergentes sur la société et l’amitié. Lola Lafon arrive à parler de cette bataille culturelle à l’œuvre tous les jours, qu’on le veuille ou non, même si nous ne sommes pas tous des militants, des combattants du quotidien. Je pense que les spectateurs vont se retrouver dans cette pièce. Je suis heureux et fier de cette création, en cette année électorale. Réfléchissons, c’est juste ça ! On pourra tous réfléchir ensemble à la sortie.

Propos recueillis par Siloé Lemaître.