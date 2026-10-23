Théâtre, danse, arts plastiques, farce, références savantes et populaires… Dans Nos corps désirants, Élise Chatauret et Thomas Pondevie font feu de tout bois pour questionner les constructions sociales et culturelles qui orientent notre rapport intime à l’autre. Un spectacle touffu qui s’éparpille et se disperse.

À l’heure où l’on commence enfin à voir se déconstruire les récits qui légitiment, de manière explicite ou implicite, les présupposés sexistes de notre société patriarcale, de quelle façon nos désirs et notre rapport à l’autre peuvent-ils se réinventer ? C’est la question que place au centre de son dernier spectacle la Compagnie Babel, structure théâtrale fondée en 2006 par l’autrice-metteuse en scène Élise Chatauret (elle en partage la direction avec le dramaturge Thomas Pondevie depuis 2021). À travers une succession de tableaux confrontant matière documentaire et évocations issues de multiples domaines artistiques, Nos corps désirants s’amuse à mettre en crise le poids des symboles — picturaux, mythologiques, religieux, littéraires, musicaux — qui alimentent depuis des siècles notre imaginaire collectif et orientent, aujourd’hui encore, ce que nous sommes et ce qui nous meut intimement. Brillamment scénographié par Charles Chauvet, ce spectacle créé le 6 octobre dernier à la Comédie de Saint-Étienne examine un sujet important et produit de très belles images. Toutefois, son propos se dilue dans une volonté de trop dire, de trop faire, de trop montrer.

Un patchwork transdisciplinaire

Mieux vaut, pour ne pas se perdre dans le dédale de représentations qui composent ce patchwork transdisciplinaire (l’écriture chorégraphique est signée Sylvain Huc), avoir lu Les Métamorphoses, posséder une solide culture picturale et garder le souvenir de certains tubes des années 1980. Nos corps désirants convoque et entremêle, sans jamais se restreindre ou éclaircir ses références, de longs inserts du poème d’Ovide relatant le destin de femmes abusées, d’innombrables toiles (signées Botticelli, Titien, Rubens, Courbet…) corroborant la chosification du corps féminin dans l’histoire de l’art occidental, de courts extraits de chansons populaires laissant entendre des paroles imprégnées de machisme. S’ajoutent à cela des scènes de farce grivoises, ainsi que des mises en perspectives humoristiques touchant à l’existence des six interprètes (qui ont participé aux entretiens ayant nourri la dramaturgie du spectacle). Cette matière foisonnante déborde et se disperse. Elle nous immerge, sans faire le tri, dans une marée de signes de laquelle ne surnagent que quelques idées et de bonnes intentions.

Manuel Piolat Soleymat