Inspirée de la mort d’un étudiant lors d’un bizutage, La Fête place face à face la famille de la victime et celle de deux des condamnés. Co-écrite et mise en scène par Anne-Cécile Vandalem, cette tragédie contemporaine « mobilise les outils du théâtre pour faire surgir ce que le réel tente de recouvrir ».

Le 7 décembre 2018, en Belgique, un jeune homme d’origine belgo-sénégalaise a succombé aux violences physiques que lui ont fait subir les membres du cercle étudiant Reuzegom lors d’une journée de bizutage. Son nom : Sanda Dia. Premier volet d’un cycle de créations intitulé Des Mondes Hantés, La Fête s’inspire de ce drame en lui apportant une suite fictionnelle. Le spectacle d’Anne-Cécile Vandalem imagine une tentative de dialogue entre des proches de la victime et des proches de deux des étudiants condamnés à des travaux d’intérêt général et des amendes de 300 à 400 euros, pour traitement dégradant et homicide involontaire.

Un espace de résistance poétique

Au sein d’un groupe de 8 comédiennes et comédiens, l’autrice-metteuse en scène belge interprète le rôle d’une réalisatrice de documentaire filmant la rencontre des deux familles. « La Fête dévoile les strates du pouvoir : héritages coloniaux, privilèges familiaux, alliances tacites…, déclare-t-elle. Il ne s’agit ni d’un lieu de pardon, ni de consolation, mais d’un espace où les récits silenciés peuvent émerger, où les blessures se révèlent, où la violence des privilèges est exposée. » Ici les paroles se croisent, se heurtent, se fissurent. Elles révèlent « ce qui est raconté ou caché, ce qui protège ou efface, ce qui continue de hanter ».

Manuel Piolat Soleymat

* Avec la contribution des acteurs et actrices, texte nourri des rencontres avec la famille Dia & De Vel.