Comme chaque saison, à Strasbourg, le Maillon met à l’honneur la jeune création européenne lors de son Festival PREMIÈRES. La nouvelle édition de ce rendez-vous dédié aux formes transdisciplinaires a débuté le 6 novembre et se clôturera le 14 novembre. Nous étions présents au week-end d’ouverture qui a été marqué par les fulgurances poético-politiques d’un auteur-metteur en scène et performeur chilien de 32 ans : Nicolás Lange.

À la tête du Maillon depuis bientôt 10 ans, Barbara Engelhardt a fait de cette institution strasbourgeoise une maison de proximité pleinement ouverte sur la création européenne et la diversité des formes contemporaines. Ce lieu de brassage des imaginaires et des publics met en lumière, chaque année, des propositions à la fois exigeantes et accessibles au plus grand nombre — propositions engagées dont les questionnements sont les reflets de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Parmi les moments forts de la saison, le Festival PREMIÈRES nous permet de découvrir de jeunes créatrices et créateurs de toutes origines dont les œuvres entremêlent les souffles du théâtre, de la musique, de la performance, de la danse… « Conscient·es que les contraintes de leur génération, entre précarité des moyens, extrême polarisation politique et enjeux environnementaux, pèsent bien au-delà de leur propre parcours, expliquent Barbara Engelhardt, [ces artistes] portent leur regard vers des horizons thématiques plus vastes : l’histoire de la colonisation, d’un pays ou d’une culture croise celle de familles et d’expériences personnelles ; le souvenir des violences du passé éclaire le regard sur le présent ; le concept de génie créateur vole en éclats dans l’insolence de l’inspiration. »

Animalité et sociétés de la surveillance

Ainsi, lors du week-end d’ouverture de la nouvelle édition de PREMIÈRES, trois équipes ont investi les différents plateaux du festival, offrant en partage des univers artistiques aux puissances inégales. Dans Concerto fetido su quattro zampe (Concert fétide à quatre pattes), les Italiens Alice et Davide Sinigaglia — sœur et frère dans la vie — mettent en perspective une batterie de réflexions autour des notions d’humanité et d’animalité. Durant quarante minutes, les deux artistes originaires de Ligurie interrogent, en musique et en chanson, nos modes de vie contemporains, croisant les valeurs autour desquelles s’organisent notre quotidien consumériste avec celles, bien sûr plus instinctives, qui régissent la condition canine. La création du collectif interculturel et transdisciplinaire « what about: fuego », intitulée sie wachen über dich (ils te surveillent), navigue quant à elle entre narrations auto-documentées et musique électronique (conçue par le duo cyberféministe ultramorbidi). Cet entrelacement de témoignages nourris de la mémoire familiale des comédiennes María F. Giacaman Hasbún, Friedel Hänsel et Linda Mira Bühlmann questionne, dans le passé comme dans le présent, des structures politiques et économiques qui mettent en place les cadres liberticides de sociétés de la surveillance.

Les brûlures de l’histoire de la communauté homosexuelle

Desservies par certaines maladresses de jeunesse, ces deux propositions ne parviennent pas entièrement à convaincre. Ce n’est pas le cas de The Killing of the First Person qui, au contraire, est une véritable révélation. Au sein d’une représentation coup de poing d’une heure, Nicolás Lange — auteur, metteur en scène et performeur chilien installé à Amsterdam — tend un miroir d’une grande intelligence à nos consciences de femmes et d’hommes du XXIème siècle. Âgé de 32 ans, l’artiste diplômé de l’Amsterdam University of the Arts est un créateur aux multiples talents. Véritable écrivain, metteur en scène inspiré, interprète à la présence forte, il a travaillé, pour cette première création théâtrale, à partir du roman qu’il vient de faire publier aux Éditions Random House (La Oficina de la noche, texte écrit en espagnol). Dès le début de The Killing of the First Person (texte écrit en anglais), le voyage mental dans lequel nous entraîne Nicolás Lange est source de profondeur et de rêverie. Entre fulgurances poétiques et politiques, airs de facétie et gravité, engagements du langage et du corps (la seconde partie de la représentation est prise en charge de manière admirable par le danseur argentin Lucas Lagomarsino), cette réflexion sur les persécutions subies par la communauté homosexuelle, des bûchers du Moyen-Âge aux violences d’aujourd’hui, surprend autant qu’elle ébranle. On est saisis, attendris, fascinés par les lueurs noires de ce kaléidoscope fait de récits historiques, de contre-pensées et paradoxes contemporains, de visions audacieuses, de réflexions pleine de malice sur l’être, le non-être, le langage, le rapport à soi et à l’autre… Du 10 au 14 novembre, le Festival PREMIÈRES se poursuit avec des spectacles de Mackenzy Bergile*, Léa Séry et Pauli Patinen, trois nouveaux rendez-vous pour faire l’expérience du théâtre dans ce qu’il a de plus vivant.

Manuel Piolat Soleymat

* Autothérapie, également du 1er au 3 février 2027 au Théâtre de la Cité Internationale, à Paris.