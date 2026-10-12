Philippe Durand interprète un magnifique éloge du collectif, de l’autogestion et de la résistance à l’accumulation productiviste. Un autre monde est possible ; le théâtre en offre la mémoire et l’espoir !

Les années 70, le camp militaire, la lutte qui dura dix ans pour sauver les terres de la prédation soldatesque, Debré (ou de force !) en envahisseur et Mitterrand en sauveur, l’autogestion, les chevelus venus moissonner avec les paysans : le Larzac est associé à une mythologie politique reléguée aux oubliettes depuis que les années 80 ont permis l’ascension des wonder boys, installé l’évidence indiscutée du capitalisme et la victoire absolue de la propriété, rendant l’endettement à vie gage de réussite existentielle. Rares sont ceux qui rappellent qu’on peut vivre sans accumuler, exploiter la terre et les hommes et arraisonner le vivant jusqu’à en devenir malade. Qui s’intéresse encore à ce qui se passe aujourd’hui sur le plateau du Larzac, où, pourtant, la gestion collective des terres agricoles pourrait valoir comme modèle d’une organisation économique et politique enfin débarrassée de la puissance mortifère du libéralisme ? Philippe Durand s’y emploie ! Il est allé à la rencontre des habitants du plateau et a recueilli leurs propos dans un grand cahier à spirales qu’il interprète, sur scène, avec une force, une fougue et un talent redoutables.

Plume et charrue, main dans la main

Il raconte les anciens et les nouveaux, les hommes et les femmes, les bergers et les paysans qui ont refusé que leurs champs soient ceux du départ. Son texte a l’immense mérite de montrer la complexité du processus de résistance et la force d’organisation qu’il suppose, l’importance de la parole et du débat, les difficultés à résoudre et les impasses à surmonter : ceux du Larzac ne sont pas – a contrario de ce dont on accuse anarchistes, syndicalistes et décroissants – de doux rêveurs égarés. Cinquante ans après, la Société Civile des Terres du Larzac existe toujours : sa puissance, sa pérennité et son dynamisme font la preuve que l’on peut résister au pouvoir. Il faut, pour cela, accepter de s’écouter pour s’entendre ; il faut, pour cela, accepter de se parler. Belle inspiration pour l’époque ! La leçon est d’autant plus éloquente qu’elle est portée par le théâtre. La force du spectacle de Philippe Durand est qu’il ne relève pas seulement du théâtre documentaire ou de l’agitprop : le corps et la voix du comédien permettent le déploiement de toute une humanité sur scène. Un homme en réunit d’autres pour raconter une certaine manière d’être humain, sans niaiserie ni minauderie, sans afféteries ni ambages, sans héroïsation ni surplomb, pour parler de ce qui nous rassemble, nous construit et pourrait nous sauver. « Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne. », disait Rousseau. Philippe Durand arrache les pieux et comble le fossé, s’adresse à tous dans la beauté et la proximité d’un théâtre économe, infiniment plus enrichissant que bien des machines à divertissement !

Catherine Robert