Avec sa fille Lisa Garcia, Violette Campo met en scène et joue Mémoire de Fille d’Annie Ernaux, où une femme de 58 ans cherche à rejoindre celle qu’elle fut à 18 ans, lors de sa première expérience sexuelle.

Chez la comédienne et metteure en scène Violette Campo, Mémoire de Fille d’Annie Ernaux résonne d’une manière très intime. Elle se retrouve dans ce 19ème livre de l’autrice qui obtint le Prix Nobel en 2022, et elle y reconnaît bien des femmes de sa génération. « Je suis née en 1954, dans un milieu social ouvrier et j’ai vu mes sœurs subir ce que Annie Ernaux raconte… La peur des hommes, la honte d’être une fille-mère… et bien sûr, cette espèce de soumission à l’homme, non dite, mais très présente ». Afin de donner à entendre ce qui la touche dans ce texte où une Annie Ernaux de 58 ans part à la rencontre de la personne qu’elle était à 18 ans, Violette Campo l’interprète elle-même avec sa fille, également comédienne, Lisa Garcia. Le traumatisme de la première « nuit sexuelle » de l’autrice s’incarne au plateau dans une filiation qui fait écho à celle qui relie entre elles les deux Annie de Mémoire de fille. Se dessine ainsi une communauté de femmes travaillant à son émancipation, à sa liberté.

Anaïs Heluin