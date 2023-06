Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze

Née dans les années 80, Chloé Oliveres se destine à être comédienne, fait « tout comme il faut », du mariage au pavillon de banlieue, jusqu’à une crise de la quarantaine carabinée. Dans ce seul en scène très applaudi par la critique et le public, Chloé confronte ses déceptions, ses victoires et ses contradictions.

Elle admire Patrick Swayze et Simone de Beauvoir, se construit avec les comédies romantiques. Sur le plateau elle est partout : chez sa grand-mère à Toulouse, au BHV, dans son lycée de Vincennes… jusqu’au Sénégal et dans le film Dirty Dancing. Chloé est surtout au théâtre, pour de vrai. Conçue avec le metteur en scène Papy et la scénographe Émilie Roy, la pièce est une percée de l’enfance à l’âge adulte de la comédienne, qui questionne aujourd’hui son intime à l’endroit des représentations qui l’ont bercée, à l’endroit de ses contradictions.

Un magnétoscope, des films d’enfance et la bande-son de ses histoires d’amour

Entre paillettes et confettis, Chloé Oliveres monte une autofiction hilarante et politique et s’enferme dans le théâtre, parce que « la réalité pour de vrai on ne sait pas où ça mène, et je préfère me raconter des histoires, des histoires d’amour de préférence ». « Féministe et midinette », la co-fondatrice du Collectif Les Filles de Simone partage avec le public ses réflexions sur la sexualité, son rapport aux hommes, … Entre deux pas de batchata et une imitation de Time of my life, le voyage, succès du Off d’Avignon 2022, est à découvrir.

Louise Chevillard