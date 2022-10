L’acteur et metteur en scène Jérôme Deschamps a choisi de monter « L’avare », une réussite.

L’acteur et metteur en scène Jérôme Deschamps, après de fameuses Précieuses ridicules et un Bourgeois Gentilhomme haut en couleurs, a choisi L’Avare pour fêter, à sa manière, l’anniversaire des quatre-cents ans de Molière. Un choix judicieux, auquel une troupe resplendissante donne chair.

Dans la veine moliéresque des créations de Jérôme Deschamps, cet Avare créé au Théâtre National Populaire de Villeurbanne présente un certain nombre de traits qui le distingue. L’équilibre fragile, magnifique, est tenu entre comédie jubilatoire faite de quiproquos donnant lieu à des situations hilarantes et farce noire mettant à nu le désir de s’enrichir, triste passion égoïste dont l’amour fait les frais. La mise en scène fait entendre la complexité et la multiplicité des enjeux que le texte met en œuvre par le biais de l’avaricieux Harpagon, père avide d’une seconde jeunesse, convoitant Mariane, celle-là même dont son fils Cléante est épris, misogyne rapace désireux de marier sa fille Élise contre son gré. Par-delà le sordide et le ridicule du personnage, tyran domestique que sa passion pour l’argent prive de toute compassion, on entend le désarroi d’une jeunesse qui va trouver les moyens ingénieux de s’affranchir, jusqu’à transfigurer le tragique de la condition qui lui est faite. Pour le meilleur.

Un superbe dispositif scénique

Le choix pertinent de la pièce, qui rencontre bon nombre de thèmes contemporains, est servie par une distribution de premier choix. À commencer par Jérôme Deschamps lui-même, qui endosse le costume d’Harpagon avec une visible jubilation. Retenant le grotesque, en appelant à toutes les ambiguïtés tragi-comiques du personnage, il s’attache à ce que nous rions de celui qu’il incarne autant que nous pourrions en pleurer. L’ambivalence de son personnage sert de fil directeur au jeu des acteurs. Chaque rôle est porté avec brio, au gré des scènes, dans l’ambiguïté tragi-comique à laquelle aucun des protagonistes, pris dans les filets du baroque, n’échappe. Mais on ne saurait dire à quel point le dispositif scénique unique, signé Felix Deschamps Mak, joue un rôle majeur dans cette réussite. De toute beauté, il encadre le propos en l’élargissant. Fait de part et d’autre de la scène de pendrillons décalés tombant des cintres et d’une toile de fond crayonnée flanquée d’une lune pleine, il se meut grâce aux jeux de lumières imaginés par ce maître de l’art qu’est Bertrand Couderc. Dès lors, toutes les extravagances baroques sont autorisées, jusqu’aux costumes d’époque revisités avec fantaisie et beaucoup de bonheur par Macha Makeïeff.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens