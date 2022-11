La Terre entre les mondes, de Métie Navajo et Jean Boillot : une pièce de et pour notre époque incertaine

Écrite après une résidence au Mexique, la pièce de Métie Navajo passe en revue les préoccupations écologistes et féministes du moment. Jean Boillot la met en scène avec délicatesse.

Glyphosate, déforestation et remplacement des cultures vivrières par celle, plus lucrative, du soja ; inceste, inféodation des femmes, disparition des langues, soumission sectaire et communautarisme délétère : Métie Navajo a écrit une pièce qui coche toutes les cases de la liste des préoccupations du moment. En cela, elle offre un témoignage des sujets d’angoisse de ceux qui sont au chevet des mondes disparus et des espèces menacées d’extinction. Cependant, sa forme s’apparente davantage à la fable qu’à l’enquête anthropologique. Si l’actualité apparaît entre les lignes de l’histoire, cette dernière relève des formes classiques du récit d’apprentissage. Les femmes l’emportent à la fin, tant semblent évidentes leurs capacités d’empathie et de construction de solutions alternatives à la catastrophe. On assiste à la libération progressive de Cécilia et Amalia, la première issue d’une famille maya et la seconde d’une communauté mennonite : elles aménagent leur émancipation entre racines et désir d’ailleurs.

Alerte et espoir

La belle scénographie de Laurence Villerot offre un écrin suggestif au récit. Un arbre fiché dans un brouillard mystérieux, au second plan, et un cadre blanc, à l’avant de la scène, accueillent les différentes étapes des aventures des deux jeunes filles, de la maison familiale de Cécilia, où veille un père sympathique et résigné qui fait tout pour permettre à sa fille de partir, à celle d’Amalia, où plane la menace de phallocrates brutaux qui besognent régulièrement leurs femmes et accessoirement leurs filles. Lya Bonilla, Sophia Fabian, Christine Muller, Giovanni Ortega, Cyrielle Rayet et Stéphanie Schwartzbrod interprètent les personnages de cette fable qui dénonce écocide et féminicide sur fond de volonté conservatrice des croyances et des langues mortes. Jean Boillot et son équipe créent une succession de belles images. Costumes, lumières et création sonore composent ensemble des tableaux à la paisible harmonie. Métie Navaro et Jean Boillot offrent une partition théâtrale entre alerte et espoir, entre fantasme d’un monde perdu, dont on ne sait plus grand-chose, et désir d’un monde meilleur, dont on peine à dessiner encore les contours : une pièce de et pour notre époque incertaine.

Catherine Robert