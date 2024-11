Maria João Pires interprète Mozart avec l’Orchestre du Concertgebouw placé sous la baguette d’Ivan Fischer.

Écrit pour une mystérieuse Mademoiselle Jeunehomme, pianiste française de passage à Salzbourg en 1777, le Neuvième est considéré comme le premier grand concerto pour piano de Mozart, aujourd’hui parmi les plus prisés des interprètes. En s’ouvrant, comme plus tard le Quatrième de Beethoven, par l’intervention du soliste, l’œuvre rompt avec les conventions de l’époque et ne manque pas d’autres singularités inspirées – un mouvement central en mineur, comme pour seulement 4 des 26 autres concertos pour piano mozartiens, ou encore un menuet lent au milieu du rondo final. Si l‘Entracte de la Suite Marsyas de Diepenbrock, contemporain de Mahler nourri de chromatismes wagnériens et de raffinements impressionnistes, constitue une rareté, la vitalité pastorale de la Symphonie n°8 de Dvorak en fait l’une des pages les plus appréciées du compositeur tchèque.

Gilles Charlassier