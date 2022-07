Si je te mens, tu m’aimes ? de Robert Evans : un périple ludique au cœur d’une histoire qui se réinvente

Après Séisme et Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan en 2019, Arnaud Anckaert et la compagnie du Prisme présentent à La Manufacture Si je te mens, tu m’aimes ?, une commande d’écriture à Robert Evans, dont ils avaient monté en 2015 Simon la Gadouille, première création jeune public de la compagnie qui obtint un beau succès. Une réussite.

Jamais frontales, plutôt décalées et singulières, les pièces qu’Arnaud Anckaert choisit de porter à la scène mettent en jeu un rapport au monde empreint d’un humour corrosif, qui souvent recèle une part d’ellipses et de mystère, et qui à travers l’intime explore quelque chose des dérèglements qui affectent nos sociétés. Admiratif des écritures anglophones d’aujourd’hui, il a commandé à Robert Evans ce texte qui inaugure un cycle intitulé « Désirs et loyauté ». L’auteur anglais a créé une fiction à partir d’une histoire vraie que lui a racontée le metteur en scène, survenue dans l’école de ses enfants.

Collisions et turbulences

En alternance, Noémie Gantier et Leïla Muse, Maxence Vandevelde et Antoine Ferron interprètent tous les rôles. Ludique et inventive, parfois perméable à la tristesse, la pièce tisse un habile entrelacs de relations entre enfants, entre enfants et parents, entre parents et parents, par ricochets et effets de dominos. Lola, 10 ans, déteste déménager, même si elle y est souvent contrainte. C’est son père qu’elle voit peu qui a récupéré le chien Flicky. Théo, son camarade de classe amateur de rap, plutôt solitaire, a perdu sa mère. Une amitié naît, puis une dispute, une prise de risque, une pulsion de violence… : la peur structure et contamine les relations, la vérité devient floue mais émerge une jolie tendresse, qui rappelle la vulnérabilité et l’incompressible valeur de l’amour du temps de l’enfance.

Agnès Santi