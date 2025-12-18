Après Combats en 2022, l’auteur Nicolas Doutey et le metteur en scène Adrien Béal mettent de nouveau leur talent en commun. Ils signent Dialogue avec ce qui se passe : une exploration réjouissante, décalée, de notre rapport au présent.

Un long panneau blanc barre le bord gauche du plateau. Deux femmes et un homme entrent sur scène, munis de pots et de rouleaux de peinture. Sans mot dire, de gestes à la fois actifs et insouciants, tous trois se mettent — séparément — à barbouiller de bandes bleues cette surface jusque-là immaculée. Puis Alice, l’une des deux femmes, prend la parole. Là aussi de façon un peu détachée, quoique résolue : « il faut que j’écrive à mon neveu / je pense qu’il faut que j’écrive à mon neveu / mon neveu que je ne connais pas si bien et peu importe que ce soit un neveu / il faut que je lui écrive / lui parler, non, parler je ne le sens pas, la bonne idée c’est lui écrire… ». C’est le début de Dialogue avec ce qui se passe (le texte de Nicolas Doutey est publié aux Éditions Esse que), une fugue théâtrale d’une grande subtilité qui développe tout au long d’une représentation d’une heure quinze le motif de cet échange épistolaire — de diverses manières, à l’occasion de boucles sans cesse reprises et augmentées — ainsi que les motifs de l’échappement et de la matérialité du présent.

Un sextuor d’interprètes décisif

Dans cette construction dramaturgique structurée par les méandres de la pensée et les sursauts de l’expérience, la corporalité des six interprètes est primordiale. Autant que la précision de leur parole. Lou-Adriana Bouziouane, Pierre Devérines, Émile-Samory Fofana, Julie Lesgages, Louis Lubat et Laurence Mayor dessinent des personnages dont la présence est à la fois pleinement concrète et tout à fait singulière. Ils sont les points d’assise décisifs de la proposition organique imaginée par Adrien Béal. Le directeur du Studio-Théâtre de Vitry (où a été créé le spectacle, le 13 juin dernier) offre un cadre d’expression idéal aux mouvements équilibrés, et pourtant expansifs, de Nicolas Doutey — auteur de 43 ans qui s’est imposé, en une dizaine d’années, comme l’un de nos dramaturges les plus prometteurs. D’une finesse toujours insolite, ses pièces interrogent la valeur du concret et les mouvances de la temporalité. Dialogue avec ce qui se passe nous place face à ces gouffres d’étonnement et de drôlerie. Avec, en point de mire, tous les états du possible et du probable.

Manuel Piolat Soleymat