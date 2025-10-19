Organisé jusqu’au 26 novembre par l’Institut Culturel Italien, culminant en un temps fort programmé le 7 novembre au Centre Wallonie-Bruxelles, ce stimulant marathon théâtral et cinématographique éclaire la vie et l’œuvre de Pasolini, dont les modes d’expression pluriels embrassent l’intime et le politique.

Une nuit de novembre, sur une plage d’Ostie, Pier Paolo Pasolini est mort assassiné. Cinquante ans après, l’Institut Culturel Italien rend hommage à l’intellectuel et l’artiste en présentant dans toute la France « 50 actions en hommage à Pier Paolo ». Parmi cette stimulante programmation rue de Varenne, des conférences dont Les dernières heures de Pasolini, des spectacles dont L’Odeur de ma vie par Stefano Scandaletti, centré sur la mère du poète, un film documentaire – La Voce di Pasolini de Matteo Cerami et Mario Sesti. Un temps fort est programmé le 7 novembre au Centre Wallonie-Bruxelles, sous forme de marathon théâtral et cinématographique nourri d’intelligence, de force et de beauté. Entrée en matière à 12 heures avec Pasolini en forme de rose, admirable monologue écrit et interprété par Antonio Interlandi, qui retrace les contours d’une vie blessée et d’une voix révoltée. Inspirée du recueil Poésie en forme de rose et du texte autobiographique Poète des cendres, la pièce puise également dans les chansons méconnues que Pasolini a écrites pour l’actrice Laura Betti. Depuis l’enfance, le spectacle à la première personne éclaire les blessures et les engagements du poète, féru de football et amoureux de Bach…

Euphorie poétique et contestation singulière

C’est justement en musique, à 15h, que se poursuit la journée grâce à la voix de l’actrice et chanteuse Clara Galante, accompagnée à la guitare par Claudio Farinone. Intitulé Y a-t-il de la vie sur la terre ?, du nom d’une chanson contre la guerre écrite par Pasolini. Leur récital ancré dans les remous de l’existence embarque pour un voyage intimiste tout en contrastes. Puis, à 16h30, le film Pasolini, mort d’un poète de Marco Tullio Giordana rouvre l’enquête sur le meurtre du poète, pour lequel fut arrêté et jugé Pino Pelosi au fil d’une instruction bâclée, laissant prise à l’incertitude. À 18h30, le spectacle Pasolini Dystopie de la compagnie La Petite Roquette. À 19h, le documentaire en noir et blanc de Fabrice du Welz La Passion selon Béatrice filme une quête intense et infinie à travers un double portrait : celui de Béatrice Dalle qui pérégrine sur les traces de Pier Paolo Pasolini, « l’homme de sa vie », se rendant sur les lieux de tournage de ses films, partant à la rencontre de celles et ceux qui l’ont connu. Clap de fin avec Orgie à 21h par la compagnie Van qui, à travers un rituel amoureux violent et mortifère, exhibe le pouvoir de destruction d’êtres humains incapables de penser le futur, terrifiés par la perte d’un monde voué à disparaître. Un marathon impressionniste autour d’un artiste marquant, qui s’élève avec fureur mais aussi joie contre la contagion du pire. Entre la solitude du désespoir et la nécessité de l’amour.

Agnès Santi