Avec Elon Musk en Faust 2.0, Brett Bailey revisite Goethe dans un spectacle étonnant qui met cruellement en lumière les dérives du monde actuel.

Bousculé par les reports d’ouverture de ses salles qui n’en finissent pas d’être rénovées, le Théâtre Nanterre Amandiers n’en reçoit pas moins l’un des événements théâtraux de cet automne. Le metteur en scène et plasticien Brett Bailey y présente en effet son spectacle FaustX créé cet été à la commande du Festival Kunstfest de Weimar, ville berceau de Goethe. L’artiste sud-africain réputé pour ses travaux radicaux et politiques – on se souvient des polémiques autour d’Exhibit B, fondé sur le modèle des expositions ethnographiques, qui dénonçait le racisme et les rapports de domination – ne déroge pas à ses habitudes. Sa version revisitée de la deuxième partie du Faust de l’illustre auteur allemand frappe fort. Elle place en effet le spectateur face à la dérive techno-fasciste du monde via sa figure de proue, qui n’est malheureusement pas son seul rejeton, Elon Musk.

L’œuvre de Goethe et l’actualité brûlante du monde

FaustX donc, comme SpaceX. Avec sa troupe de huit interprètes sud-africains masqués et son castelet artisanal, Brett Bailey traverse en une heure et demie à la fois l’œuvre de Goethe et l’actualité brûlante du monde. Faust en colon d’un nouveau genre – technosolutionnisme, capitalisme débridé et pensée fascisante – qui achète l’Afrique tandis que Méphisto s’essuie les pieds sur le « Sud global ». Musk et Trump, mais aussi la tronçonneuse de Milei ou le fantasme cauchemardesque de Riviera gazaouie, traversent ce spectacle. Bailey colle à l’actualité en même temps qu’il en donne une lecture, noire forcément, mais passée au tamis d’une œuvre littéraire majeure. La convergence du roman et du réel frappe comme une évidence et sa mise en scène, où cohabitent masques, musique et vidéo, vise à faire mouche.

Eric Demey