"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Théâtre - Gros Plan

« Le Vortex Nukak » du Mapa Teatro interroge le lien à la terre des Nukak, dernier peuple nomade de l’Amazonie colombienne

©Le Vortex Nukak du Mapa Teatro © Ricardo Rodriguez
Le Vortex Nukak du Mapa Teatro © Ricardo Rodriguez

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac / Conception et mise en scène de Heidi Abderhalden et Rolf Abderhalden

Publié le 27 octobre 2025 - N° 337

Avec Le Vortex Nukak, la compagnie Mapa Teatro donne corps et voix à la résistance du dernier peuple nomade colombien, la communauté Nukak.

Régulièrement depuis une vingtaine d’années, la compagnie Mapa Teatro vient donner en France des nouvelles du pays où elle est basée, la Colombie. Lors de leur précédente venue à Paris dans le cadre du Festival d’Automne, les deux colombiens d’origine suisse qui codirigent le collectif depuis sa création en 1984, Heidi et Rolf Abderhalden, mettaient en regard deux types d’isolement dans La lune est en Amazonie (2021) : celui des peuples d’Amazonie, dont la survie est menacée par la mondialisation, et celui des populations fragilisées par la pandémie mondiale. Le duo d’artistes prolonge son exploration des réalités amazoniennes dans Le Vortex Nukak, au programme cette année du Festival d’Automne. Sur les rives du Musée du Quai Branly, des membres de la communautés Nukak interrogent leur histoire blessée. Ils questionnent aussi la possibilité de se construire un avenir apaisé.

Traduire pour perdurer

L’aventure du Vortex Nukak repose sur une entreprise de traduction. Lorsqu’ils rencontrent la communauté Nukak, découverte seulement en 1988 dans la forêt amazonienne qu’elle a ensuite dû quitter du fait de la drogue entre les paramilitaires et l’armée colombienne, les artistes de Mapa Teatro se remémorent un grand classique de la littérature latino-américaine : La Vorágine (1924) de José Eustasio Rivera. En faisant traduire à des Nukak dans leur langue des extraits de ce roman, où un poète-aventurier rencontre notamment une « tribu cosmopolite » fuyant les champs de caoutchouc, le Mapa Teatro participe à la réappropriation par ce peuple de sa propre histoire. En mêlant au texte du passé une fable d’aujourd’hui, Vortex Nukak formule l’espoir d’une vie de nouveau en accord avec la Nature.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Le Vortex Nukak
du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
37 quai Branly, 75 007 Paris

en déambulation jeudi et vendredi à 19h et 20h30, samedi et dimanche à 15h, 16h30, 18h30 et 20h. Tel : 01 56 617172

