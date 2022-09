Jazz au fil de l’Oise 2022, Ouverture à 360 degrés

C’est l’un des rendez-vous de l’automne qui swingue au-delà du périphérique.

Le jazz, il faut l’entendre ici, aussi, aux frontières de toutes les musiques, ou presque. Pour preuve, le concert (6 octobre à Cergy) de la Sud-Coréenne Youn Sun Nah, une voix flirtant avec la pop et la folk comme sur son récent Waking World, sera précédé par le duo unissant le oudiste Hussam Haliwat et le violoncelliste Dima Tsypin, « pour sauter du jazz au rock, du groove oriental à la musique classique ». De même, celui du 5 novembre (L’Isle-Adam) réunit deux complices de plus de dix ans, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, adepte des rencontres méditerranéennes, et le pianiste Dorantes, qui reformule le flamenco avec ses 88 touches de noir et d’ivoire. Là encore, les limites de l’incertain jazz sont allègrement franchies, comme elles le seront avec le Tigre d’eau douce du saxophoniste Laurent Bardainne (le 12 novembre à Mériel), un projet qui puise aux sources de la soul pour infuser une musique ouverte à tous les vents, ou encore dans la création Digital Africa (le 21 octobre à Bezons), qui fait se croiser le oudiste et chanteur Dhafer Youssef, le maître de la kora Ballaké Sissoko et le guitariste N’Guyên Lê.

Ouverture à 360 degrés

Ce ne sont que quelques morceaux choisis parmi la longue liste des rendez-vous (immanquable Airelle Besson en quartet le 13 novembre à Eragny, comme le trio d’Emmanuel Bex associé à la saxophoniste Céline Bonacina, le 14 octobre à Vauréal), dont on ne manquera pas de pointer ceux qui auront lieu à l’Abbaye de Royaumont, dans une même perspective d’ouverture à 360 degrés. Le pianiste Benjamin Moussay y invite à La Grande Table (le 26 novembre) quelques francs-tireurs partisans de la libre improvisation, avec, cerise sur le gâteau, le chef Patrick Derisbourg pour relever la partition de ses recettes. Le lendemain, le pianiste Thomas Enhco dialoguera avec la prêtresse du marimba Vassilena Serafimova autour de leur album Bach Mirror. Last but not least dans ce tour d’horizon, mention toute spéciale au projet Dress Code (le 10 décembre à Pontoise), qui associe le flûtiste Jocelyn Menniel et le pianiste Christophe Chassol (plus quelques complices dont le tombeur de maux Mike Ladd et le plasticien Xavier Veilhan) à partir d’un scénario imaginé par Amaury Chardeau, bien connu des auditeurs de France Culture : une nuit, lors d’une fête parmi des inconnus, un homme réalise que, faute d’idéal, l’humanité court à sa perte. Le prétexte tout trouvé pour une bande originale irriguée par tous les flux musicaux.

J.Denis