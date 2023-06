Olivier Barrère met en scène le texte de David Greig dans lequel Leïla, une adolescente, s’imagine en cavale avec un garçon. Un récit qui plonge au cœur des interrogations existentielles adolescentes, des peurs incontrôlables du monde, et des désirs inavouables.

« Il s’agit d’un parcours initiatique, d’une quête de soi-même qui emprunte les codes de la fiction. Tout ceci n’est vraisemblablement que le fruit de l’imagination de Leila. Elle et Lee, le bad boy de son lycée, décident de s’enfuir à la recherche du père de Lee, ancien caïd de Glasgow, après qu’il a tué son beau-père. Elle déploie cette cavale pour se confronter à elle-même et à ses impasses, pour laisser sortir tout ce qui bouillonne à l’intérieur mais qu’elle garde enfermé. S’inventer toute cette histoire, c’est prendre la parole, se positionner au centre. Ils sont jeunes, incandescents, ils ont hâte de se frotter au monde mais savent qu’ils risquent de s’y blesser. Surtout, Leïla veut que l’on parle d’elle, elle veut être là. Dépasser les limites qu’on lui a tracées, ne plus se détester…

Il est parfois tentant de rêver sa vie plutôt que de la vivre…

Se cogner à la vie en se confrontant à toutes ses premières fois peut paraitre insurmontable et effrayant. Comment trouver sa voie quand le parcours de ses parents est mensonger, comment donner du sens au mot révolte quand les ainés ont baissé les bras. Dans le récit de David Greig, le narrateur n’est jamais nommé. Dans notre cas, Leila, qui est connue pour se taire, parle beaucoup. Il m’a semblé joyeux de mettre en lumière la contradiction entre un silence de façade et un désir d’expression ardent. Sur le plateau scindé en deux, une première zone appartient à Leila. C’est l’espace de sa prise de parole, le lieu où elle peut déployer son intimité. Une deuxième zone est celle de Nico Morcillo, qui est le subconscient de Leila. Mais ces délimitations deviennent de plus en plus fluctuantes, et Leila s’en voit disputer le leadership. »

Propos recueillis par Louise Chevillard