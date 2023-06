Evelyne Pelletier a adapté et interprète une initiation en sept étapes, portée par le souffle poétique de Christiane Singer. Philippe Lanton met en scène avec délicatesse cette traversée singulière du métier de vivre.

« Suivant le conseil de lecture d’une amie, j’ai découvert l’écriture de Christiane Singer comme une évidence, tant elle était en phase avec ce que j’avais envie de recevoir. Lors du confinement, j’ai retrouvé ce livre comme occasion d’un travail intellectuel pendant l’isolement. Il répondait à des choses plus intimes vécues alors : même si cette histoire n’est pas la mienne, elle atteignait tellement le cœur de ce que je traversais qu’elle m’a aidée à retrouver le goût du vivant pendant ce temps d’introspection. Je n’avais pas envie d’en faire un spectacle mais Philippe Lanton m’a proposé de le tester sur scène à Cap Etoile, à Montreuil, et nous nous sommes pris au jeu. Lors du deuxième confinement, le Centre des bords de Marne nous a offert de continuer notre recherche et l’a finalement programmé. Nous l’avons donc créé en janvier 2022 et repris au théâtre de l’Épée de Bois à la fin de l’année. Étonnamment, avec ce texte les portes s’ouvrent sans que j’aie à les pousser. J’en suis émerveillée.

Gardienne de l’inconnaissable

C’est l’histoire d’une femme qui traverse sept étapes marquantes de sa vie, de l’enfance à l’âge adulte. Christiane Singer écrit avec hauteur d’âme, de manière à la fois concrète et souriante. Elle porte un regard lumineux sur notre condition. Son texte est un hymne à la vie dont l’écriture intime est faite pour être partagée. Je suis seule en scène, dialoguant avec des voix off et accompagnée par la vidéo dans une scénographie minimaliste et épurée. Pourquoi sept nuits ? Parce que, comme le dit Christiane Singer, « Dieu a créé le monde en sept jours et qu’il a donné aux femmes la garde des nuits. Il faut en comprendre la raison. Les nuits sont trop immenses, trop redoutables pour les hommes. Non, bien sûr, que les femmes soient plus courageuses ; elles sont seulement plus à même de bercer sans poser de questions ce que la nuit leur donne à bercer : l’inconnaissable. » Cette traversée est comme une recréation de soi où l’on devient ce que l’on est comme si on revenait à soi. »

Propos recueillis par Catherine Robert