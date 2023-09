L’Orchestre national de Metz met le cap à l’est avec Borodine et Chostakovitch

L’orchestre met le cap à l’Est sous la direction de Nabil Shehata, avec la Deuxième Symphonie de Borodine et le Deuxième Concerto pour piano de Chostakovitch.

Avec la Deuxième Symphonie, on est au cœur de l’œuvre d’Alexandre Borodine. Composée en parallèle de son opéra – resté inachevé – Le Prince Igor, elle en partage la dimension épique, les couleurs éclatantes et l’écho des danses populaires. Nabil Shehata, ancien assistant de Daniel Barenboim à Berlin et invité régulier de l’Orchestre national de Metz, dirige également le Concerto en fa majeur de Chostakovitch, à l’allégresse excessive sinon suspecte, où les deux mouvements vifs, virtuoses, tranchent avec la mélancolie de l’andante. Chostakovitch l’écrivit à l’intention de son fils Maxim, pour ses dix-neuf ans. C’est aujourd’hui Lukáš Vondráček, lauréat du Concours Reine Élisabeth en 2016, qui s’en empare. En ouverture, Drone Jonction, première pièce pour grand orchestre de Florent Caron-Darras, composée lors de sa résidence à la Cité musicale de Metz.

Jean-Guillaume Lebrun