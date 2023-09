L’Orchestre national de Lyon invite Nikolaï Lugansky

Le concert d’ouverture de la saison célèbre deux anniversaires (Rachmaninov et Bruckner) et une rareté (Guiraud).

Nikolaï Lugansky a animé la célébration du cent-cinquantenaire de la naissance de Rachmaninov, lui consacrant en particulier trois récitals au Théâtre des Champs-Élysées. À Lyon, c’est le Deuxième Concerto que le pianiste fera résonner avec son toucher inimitable et sa connaissance parfaite de ses trois mouvements fiévreux et virtuoses. Nikolaj Szeps-Znaider, directeur musical de l’orchestre, se tourne ensuite vers une autre grande architecture romantique, la Deuxième Symphonie de Bruckner, pas la plus aimée de son auteur. On y entend pourtant – et surtout dans l’édition critique utilisée pour ce concert – les équilibres orchestraux, de vides et de pleins, qui seront la marque de toutes ses œuvres futures. En ouverture, le chef redonne vie à l’Ouverture d’Arteveld, qu’Ernest Guiraud dédia en 1874 à son ami Georges Bizet.

Jean-Guillaume Lebrun