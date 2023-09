Emmanuelle Haïm dirige « Don Giovanni »

À Lille puis Versailles, deux nouvelles productions du dramma giocoso de Mozart sont à l’affiche, signées respectivement par Guy Cassiers et Marshall Pynkoski. Parle-t-on bien de la même œuvre ?

Alors que l’Opéra Bastille vient d’ouvrir sa saison avec une mise en scène déjà ancienne et que, à l’Opéra du Rhin, le compositeur Simon Steen-Andersen promet Don Giovanni aux Enfers, cet automne voit se succéder deux propositions a priori bien différentes. Invité pour ouvrir cette saison du centenaire de l’Opéra de Lille, Guy Cassiers n’y va pas par quatre chemins. Pour lui, Don Juan s’inscrit dans la lignée des « personnages moralement douteux, à la frontière de la civilisation et du mal. Manipulateur et séducteur, il est l’une de ces figures d’autorité masculine qui posent problème ». Le metteur en scène belge conçoit sa scénographie comme « l’expression d’un monde en déclin ». Deux mondes, en fait : « Un monde charnel, de bestialité et de laideur, mais également très concret, s’oppose ainsi au monde fait de beauté, de pudeur et d’idéalisation, celui de Donna Anna et Donna Elvira, où les désirs et émotions authentiques ne peuvent s’exprimer ».

Monde en déclin ou comédie ?

Marshall Pynkoski, pour qui le livret de Da Ponte s’inspire de la Commedia dell’Arte, voit à peu près tout l’inverse : « Don Giovanni ne hait pas les femmes ; au contraire, il les adore, dès lors qu’elle entrent dans son champ de vision – et en retour, toutes le trouvent irrésistible. Nous devons aimer Don Giovanni comme le font ces femmes, surtout dans la scène finale, quand il devient proprement héroïque ». Emmanuelle Haïm dirige à Lille Le Concert d’Astrée ; à Versailles, ce sera l’Orchestre de l’Opéra Royal de Gaëtan Jarry. La musique, au moins, sera-t-elle la même ?

Jean-Guillaume Lebrun