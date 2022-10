L’Orchestre de Paris joue Latest de Betsy Jolas

L’Orchestre de Paris joue Latest, la dernière création de Betsy Jolas, quelques jours avant un hommage à la compositrice franco-américaine.

Pour Betsy Jolas, « la voix est une émanation permanente de la vie ». Présenter la création de sa dernière pièce, Latest, en première partie d’une soirée mettant à l’affiche un monument à la confluence des genres qui s’achève sur une catharsis chorale comme la Symphonie n°2 Résurrection de Mahler, éclaire la personnalité et le parcours singulier de la compositrice franco-américaine, laquelle a évolué en marge des géants de sa génération. Avec Dutilleux, qu’elle considérait comme un grand frère, elle appartient à ces figures indépendantes dans le paysage musical. À rebours des diktats de la table rase prônés alors par certaines avant-gardes, elle élabore une œuvre qui n’hésite pas à se nourrir de la tradition et de l’histoire de la musique, qu’elle conçoit comme une évolution continue.

Héritages et transmissions

Le programme de l’hommage imaginé conjointement par des musiciens de l’Orchestre de Paris, de l’Ensemble Intercontemporain et des Arts Florissants en témoigne. Commande du Haydn Festival à Eisenstadt pour le bicentenaire de la mort du compositeur en 2009, Ah ! Haydn réinvestit la forme classique du trio avec piano. Imaginé pour les étudiants du CNSM, O la la, pour double quatuor d’aujourd’hui et d’hier, met en miroir instruments baroques, au diapason à 415, avec leurs avatars modernes, à 440. Brèves pièces solistes pour flûte, Episodes 1 et 2 s’inscrit dans un cycle d’études instrumentales qui s’est étoffé au fil des années jusqu’à neuf numéros, un genre auquel appartient également la pianistique Pièce pour…

Gilles Charlassier