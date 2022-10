Le pianiste Tom Carré interprète Schumann et Ravel

Ce jeune pianiste à suivre interprète Schumann et Ravel, à l’occasion de la sortie de son premier disque sur le label Scala Music.

Porté par deux têtes chercheuses de la scène musicale – Olivier Bouley, fondateur du festival et de la saison parisienne des Pianissimes, et Rodolphe Bruneau-Boulmier, directeur artistique de La Scala et de son nouveau label discographique –, ce concert invite à découvrir le jeune pianiste Tom Carré (né en 1998) à l’occasion de son premier enregistrement. Sous le titre « Noctuelles », il réunit l’Humoreske op. 20 de Schumann et les Miroirs de Ravel : deux œuvres essentielles du répertoire pianistique où l’un et l’autre compositeurs transcrivent en formes et harmonies nouvelles un imaginaire poétique où domine l’étrangeté du monde nocturne. Ce thème de la Nachtmusik, central dans l’imaginaire romantique, se traduit ici par des impressions fugitives, des « papillonnements » rythmiques dans un environnement harmonique insaisissable – un vrai révélateur de virtuosité inspirée, telle que l’ont laissé suggérer les premières rencontres avec l’art de Tom Carré.

Jean-Guillaume Lebrun