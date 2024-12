Sous la direction de Peter Dijkstra, un florilège de pages chorales originales et d’arrangements signés Debussy, Satie, Mahler ou Strauss accompagne une plongée dans la lumière de Van Gogh et Klimt.

Au tournant du XIXe et du XXe siècles, la poésie, la peinture et la musique partagent quelques visions communes : évasion nostalgique vers un monde perdu et idéalisé, pressentiment des heures sombres, expression des tourments de l’âme de l’artiste… Reprenant ce projet créé par le Nederlands Kamerkoor, le chef Peter Dijkstra entraîne accentus dans un répertoire qu’il a souvent fréquenté (de Debussy, les Chansons de Charles d’Orléans, mais aussi des arrangements dus au maître de la transcription Clytus Gottwald, qui signe également des versions étonnantes de lieder ou même de l’Adagietto de la 5e Symphonie de Mahler). S’y ajoute notamment une mise en mots de la Gymnopédie n° 1 de Satie, le tout sous les images dérivées de l’univers de Klimt et Van Gogh, interprétant en temps réel sur grand écran, grâce aux algorithmes développés par le collectif fuse*, l’atmosphère du concert.

Jean-Guillaume Lebrun