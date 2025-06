Dans Croî(t)re ? La fulgurante chute de Mme Gluck et son irrésistible ascension qu’elle interprète et met en scène, Sarah Pèpe incarne un personnage de fable au parcours chaotique, à l’image de notre monde.

Vous avez créé Croî(t)re dans un lieu que vous dirigez depuis cette année, Le Local des Autrices dans le 11ème à Paris, où vous revendiquez une discrimination positive en faveur des artistes femmes. Votre personnage de Mme Gluck est-il le porte-parole de cet engagement ?

Sarah Pèpe : Je ne le vois pas ainsi. Si je parle dans mon travail de femmes de mon âge, touchées par des questions de notre société, c’est plutôt de façon naturelle, parce que lorsqu’on écrit, on part forcément de soi. Cette Mme Gluck m’a toutefois été inspirée aussi un personnage qui m’est cher, celui de Winnie dans Oh les beaux jours ! de Samuel Beckett. L’image de cette femme vivant au milieu des ordures a été motrice pour l’écriture.

Votre Mme Gluck, que vous incarnez vous-même, vit quant à elle dans une poubelle et s’adresse au spectateur depuis cet habitat. Que lui raconte-t-elle ?

S.P. : Lorsque le spectateur rencontre Mme Gluck, elle est entourée d’autres femmes qui ont investi les poubelles du pays en signe de résistance à l’ère du temps, pour revendiquer le droit à une parole autre que celle qu’impose le capitalisme. Elle raconte ce qui l’a menée là, depuis la dette qu’elle contracte pour tenter de sortir sa fille de la misère, jusqu’à son expérience de sororité et de politique.

« Le spectacle cherche à interroger nos moyens de résistance aux violences de l’époque. »

En plus de toucher à la question de la dette, Croî(t)re témoigne d’une vive préoccupation environnementale. Comment abordez-vous ces sujets dans votre seule en scène ?

S.P. : Tout passe par le regard, par les mots de Mme Gluck qui est un personnage de fable. Nous ne sommes pas du tout dans l’analyse sociale, économique ou écologique : l’héroïne de la pièce vit de manière très naïve ses chutes et ses ascensions – elle est à un certain moment instrumentalisée par divers groupes et entreprises qui veulent en faire leur égérie. C’est derrière une apparente légèreté que se révèle le fond du spectacle, qui cherche à interroger nos moyens de résistance aux violences de l’époque.

Croî(t)re est aussi traversé par une réflexion sur le langage.

S.P. : Avec ses compagnes de lutte, Mme Gluck entreprend en effet un questionnement de son propre langage. Elle prend conscience de la performativité de la parole, et donc du fait que changer les mots peut potentiellement changer le monde.

Propos recueillis par Anaïs Heluin