« L’Oiseau de Prométhée », fable ambitieuse qui signe le retour à la scène de la cie Les Anges au Plafond

Il y a quelque chose de pourri au royaume de Zeus. La trahison est partout : dans les amours des gens ordinaires, dans la politique européenne, dans le dernier banquet entre les dieux et les humains. L’Oiseau de Prométhée est une fable ambitieuse qui signe le retour à la scène de la cie Les Anges au Plafond.

La “crise grecque” est une catastrophe politique d’une ampleur que l’on mesure mal, pas plus que l’on ne mesure ce que l’austérité infligée au peuple grec a généré d’humiliation et de souffrance. Pour en rendre compte, Camille Trouvé et Brice Berthoud ont travaillé avec Chrístos Chryssópoulos, auteur dont l’écriture a des bouillonnements fulgurants. Trois récits se retrouvent imbriqués : un récit intime, celui d’amours-amitiés fracturées par le passage du temps ; un récit politique, celui des négociations du gouvernement Tsípras ; un récit métaphorique, celui du vol commis par Prométhée. Ainsi les Anges renouent-ils avec le souffle du mythe, pour dénoncer ici l’injustice du partage des richesses symbolisées par la nourriture.

L’amour à l’épreuve d’un séisme géopolitique d’ampleur homérique

On sera plus ou moins réceptif à l’une ou l’autre des dimensions du récit, selon sa sensibilité personnelle. L’histoire des amis est traversée par une querelle d’argent qui semble dérisoire, mais le jeu des quatre comédiens et comédiennes est si fort et si juste qu’il est difficile de ne pas s’attrister du deuil de leur insouciance et de leur jeunesse. Les politiques sont traités de manière bouffonne, mais le rappel glaçant des faits et des chiffres interdit de voir cette pièce autrement que comme une tragédie. Les marionnettes, créées sous la direction d’Amélie Madeline, sont superbes : celles des dieux sont des marionnettes habitées imposantes, et il faut y ajouter les Parques – au lieu des Moires – et le vautour destiné à dévorer le foie de Prométhée, manipulés avec virtuosité par Christelle Ferreira. Un spectacle ambitieux et un poème puissant, tendus sur le fil de catastrophes d’autant plus terrifiantes qu’elles sont susceptibles de se reproduire.

Mathieu Dochtermann