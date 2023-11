Christophe Honoré crée Les Doyens au Théâtre de la Ville-Les Abbesses. Une conférence sur l’éducation des enfants par deux cuistres pontifiants et grotesques. Gaillard, insolent et désopilant !

Audiard l’a formulé de manière synthétique : les cons, ça ose tout ! Lorsqu’ils ne sont grands que par l’établissement, comme on disait au Grand Siècle auxquels les doyens empruntent perruques, parler et manières, leur médiocrité n’en paraît que plus ridicule. Les maîtres aliborons que Christophe Honoré installe dans un décor inspiré des amphithéâtres de la Sorbonne ont le ton ferme et le verbe haut : ils ignorent qu’ils ignorent, croient savoir et le font savoir. Ils commencent leur cours par le récit de la création par Hésiode, qu’ils ont bien connu, comme ils ont connu Diderot et d’Alembert, ainsi que tous les grands esprits et tous les grands pédagogues. Ils ont extrait la substantifique moelle de leurs écrits et l’exposent le plus sérieusement du monde aux enfants invités à bénéficier de leurs lumières. Praticiens autant que théoriciens, ils ont même adopté un orphelin arraché au couvent, qu’ils hébergent dans un placard et tâchent d’éduquer avec la même dévote attention que le précepteur d’Émile son élève. Las ! N’est pas Rousseau qui veut ou se contente de le citer : ces deux-là ressemblent davantage à Bouvard et Pécuchet, contraints de reconnaître que les enfants dont ils ont entamé l’éducation se montrent imperméables et allergiques à leurs préceptes, pourtant inspirés des meilleurs auteurs !

Poème pédagogique

Christophe Honoré crée son premier spectacle pour le jeune public au Théâtre de la Ville-Les Abbesses avec ces deux barbons convaincus de savoir y faire avec les gosses. Ils usent, avec un art consommé du dressage, des châtiments corporels, du chantage affectif voire de l’OQTF (lorsque les enfants apprennent mal, autant les chasser du territoire français) ! De Darwin à Sheila, les doyens font feu de tout bois, transformant progressivement la salle de cours en joyeuse cour de récré. Shamallows chez les Grecs, rice cooker et électrostatique amusante, concours de pets et de rots, conversation avec l’esprit du Père Noël et jeu du dictionnaire : Christophe Honoré s’en donne à cœur joie. Il se met à la portée des enfants sans contraindre ces deux dignes conférenciers à se mettre à leur niveau : cela serait déchoir tant leur morgue est hautaine ! Le spectacle est drôle sans jamais bêtifier et fustige, avec une audace plaisamment iconoclaste, les travers des pédagogues autant que ceux de la société actuelle. Julien Honoré, Jean-Charles Clichet et Sylvain Debry sont excellents dans ce trio pédagogique foutraque et déjanté qui devrait rassurer bien des parents : une éducation est réussie quand elle est ratée, disait Françoise Dolto.

Catherine Robert