Remarqués avec leur duo René, les trois acrobates de la compagnie flamande Sinking Sideways confirment un talent tout neuf et à suivre sans attendre.

Tout juste sortis du département cirque de l’Université des Arts de Rotterdam, l’allemande Xenia Bannuscher et les belges Dries Vanwalle et Raff Pringuet se sont associés autour d’une façon commune d’envisager le travail du corps. Acrobates, ils sont aussi bien danseurs et danseuse, et aiment construire leur recherche autour de principes bien définis. C’est le cas de leur deuxième création, intitulée Cécile : un travail purement gestuel qui s’appuie sur la notion de trajectoires du corps dans l’espace, qu’un facteur gravitaire viendra faire évoluer. Pour écrire leurs parcours, nos circassiens se sont inspirés du jonglage. L’on voit alors très clairement les trois corps, réunis sur une petite plateforme carrée, devenir balles, avec des marches simples calquées sur le chemin d’une cascade à trois balles. Dans cet espace resserré, leur dessin millimétré devient une danse d’une extrême précision avec différents changements d’appuis, qui malgré l’apparente décontraction, commence à happer le spectateur de ses phases répétitives.

La verticale en plus

Un chassé-croisé de corps hypnotique qui se suffirait à lui-même s’il n’était pas bouleversé par le surprenant développement de la pièce, arrivé non pas par surprise, mais subrepticement. Tout à leur danse, Xenia Bannuscher, Dries Vanwalle et Raff Pringuet semblent en effet s’autoriser d’infimes variations qui colorent leurs mouvements. Sans qu’on en distingue l’origine, d’abord. Alors, un quatrième personnage fait son irruption dans ce ballet savamment réglé : la scénographie. Ce que l’on considérait comme un sage petit podium va lentement mais sûrement se transformer au fil de la représentation, devenant un agrès de cirque et dévoilant un nouvel espace de jeu. Fidèles à leurs principes de base, les trois acrobates continuent obsessivement leur travail, totalement contrarié par la gravité. La marche devient prise de risque, accroches et glissades, leur relation se fait plus coopérative, et ouvre vers une dimension verticale pleine d’inventions.

Nathalie Yokel