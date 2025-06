La pièce écrite et jouée par Emilie Alfieri, également fondatrice de la compagnie Les Exaltés, propose une réflexion sur les enjeux de la transmission intergénérationnelle et le poids de l’héritage familial à travers trois portraits de femme.

« Comment se débrouille-t-on avec son héritage quand, en tant que fille, on nous apprend très tôt que notre destinée sera – entre autres – celle de devenir mère ? Mais comment naît ce désir ? Pour moi, c’est une affaire de femmes » note l’autrice et comédienne Emilie Alfieri, à l’origine de ce seule en scène aux accents autobiographiques. La pièce, en plaçant la relation mère-fille au cœur de son écriture, suit le parcours de trois femmes au sein d’une même famille. Plus largement, elle aborde la question de la psycho-généalogie en ouvrant sur les enjeux de l’éducation, de la transmission, des violences intrafamiliales.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens