Accompagnée par Nicolas Wanczycki ou Bertrand Saunier, Morgane Raoux interprète son histoire opiniâtre et longanime : une ode à l’éducation artistique, à l’école publique et à la transmission.

Clarinettiste passionnée, Morgane est promise à un bel avenir jusqu’à ce qu’une blessure au poumon stoppe sa carrière à 25 ans. Elle perd le souffle, mais ni la passion ni l’obstination ni la curiosité : grâce à des rencontres riches et inattendues, elle en trouvera un second. « Avec Second Souffle, je veux proposer une autre voix, un autre chemin. Celui de la résilience heureuse et profitable. De l’optimisme galopant. Du partage. » dit la comédienne, musicienne et autrice, qui interprète son propre rôle en compagnie des comédiens Nicolas Wanczycki ou Bertrand Saunier en alternance. La pièce retrace les étapes de la vie de Morgane, du quartier H.L.M. de Clermont-Ferrand, où elle a grandi et appris la musique, jusqu’aux grands orchestres et au milieu des instrumentistes à vent. Une épopée intime où la joie l’emporte sur l’adversité.

Catherine Robert