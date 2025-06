La nouvelle création d’Alexis Michalik, auteur et metteur en scène multi-récompensé aux Molières, s’invite au Festival. Ode à la fraternité, cette tragi-comédie engagée, et néanmoins édulcorée, puise sa force lyrique dans le thème de l’immigration.

Avec Passeport, le dramaturge et metteur en scène signe « sa pièce la plus politique » non sans avoir conscience « d’enfoncer des portes ouvertes » : « Je suis naïf car je défends un simple point de vue humaniste, inclusif, ouvert vers l’étranger et accueillant ». Dans sa note d’intention, il précise : « Ce n’est pas un théâtre militant ou documentaire mais une histoire humaine qui s’adresse à tous ». Le fil narratif de cette fable politico-sociétale entremêle deux histoires à hauteur d’hommes, qui, toutes deux, s’enracinent dans la Jungle de Calais. Issa, jeune Erythréen violemment agressé et laissé pour mort, tardivement secouru et soigné à la va-vite, se réveille en état de choc : il a perdu la mémoire. Seul le passeport qu’il a sur lui témoigne de son identité. Sur place, il va se nouer d’amitié avec deux autres infortunés. Arun, venu d’Inde, au mental d’acier, et Ali, Syrien, ex-professeur de littérature anglaise, hanté par l’idée d’avoir pu commettre un meurtre dans un accès de rage contre les forces publiques. En parallèle, jouant de l’effet miroir, l’auteur met en scène Lucas, tout jeune gendarme chargé de faire respecter l’ordre aux abords de la Jungle, enfant originaire de Mayotte adopté par une famille calaisienne soumise aux prises de position d’un père ex-militaire et colonialiste dans l’âme (mais pas si méchant qu’il en a l’air).

Un savoir-faire d’une indéniable efficacité

À l’action menée tambour battant, Alexis Michalik imprime, sans coup férir, un rythme rapide et bien huilé que servent des comédiens irréprochables, capables dans l’instant, chacun endossant plusieurs rôles, de changer d’incarnation avec de petits moyens : un bonnet, une moustache, un bandeau… Et le tour est joué. Toute la gamme des passe-passe dramaturgiques est convoquée tandis qu’en toile de fond, tenant lieu de tout décor, sont projetées des photographies d’un réalisme cru, didactique, cadrant les lieux et éclairant les méandres d’une intrigue compliquée. D’aucuns pourraient trouver ce dispositif scénique pauvre, sans grande imagination, mais on ne peut nier son efficacité. Le spectateur n’est jamais lâché et, dans la salle, les réactions du public sont à la hauteur des espérances du dramaturge et metteur en scène. Le savoir-faire d’Alexis Michalik fait de nouveau recette. Mais sur ce sujet grave, sans nier la propension du spectacle à mobiliser le concept de fraternité, surfer sur les bons sentiments en édulcorant la réalité sordide de ces destinées nous laisse perplexes. Au final, l’intrigue met l’amour – et le désamour – en son cœur. Tout est bien qui finit bien comme dans les contes de fées, et le coup de théâtre final laisserait scotché au fauteuil le plus averti. Alexis Michalik nous fait rêver en nous divertissant.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens